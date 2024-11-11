Вот что приход 78-летнего миллиардера к власти в Вашингтоне делает.

Трамп, как 47-й президент США, может предпринять попытку заставить власти Украины отказаться от желания вернуть земли новых регионов РФ. Такой точки зрения придерживается бывший руководитель Объединенных вооруженных сил европейского контингента североатлантического альянса Джеймс Ставридис. Экс-адмирал своим мрачным прогнозом и потенциально трудным положением нынешней киевской администрации поделился с репортерами канала CNN.

Американские корреспонденты услышали, что Дональд Трамп во время своего второго пришествия в Белый дом, полон желания заставить украинских высокопоставленных функционеров «забыть» про свои обещания вернуть потерянные территории в ходе российской СВО. Для этого 78-летний американский политик окажет давление на Зеленского и его ближайшее окружение во время скорых переговоров.

И если Дональду Трампу удастся сделать это, то у Киева есть высокий шанс наконец стать полноправным участником НАТО в ближайшей исторической перспективе. Для этого может понадобиться «всего лишь» до 5 лет.

Как заявил по итогу интервью Ставридис, это ещё не худшее, что гипотетически может ждать Украину.