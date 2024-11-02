Оставшиеся подступы к Курахово представляют собой обычные поля, где нет сильных укреплений ВСУ. Поэтому скорее всего Курахово будет потерян до конца этого года.

Российские подразделения идут в наступление широкой линией в 65 км, продвигаясь от Селидово до Великой Новоселовки. По итогу движения, предполагая окружить позиционный район украинской обороны, расположенный в городе Курахово. И по предостережению американских корреспондентов Newsweek, Украина может лишиться этого важного населённого пункта до конца 2024 года.









Прокомментировал текущую ситуацию Вук Вуксанович – работник аналитического центра LSE IDEAS. Сотрудник Лондонской школы экономики пояснил, что текущее состояние ВСУ ощущается в недавнем сражении за Селидово, которое практически осталось нетронутым в ходе недавних боёв. Потому что теперь украинские бойцы недостаточно сильны, чтобы упорно сражаться, как это было в битве за Бахмут

Кастехельми уверен, что ВС РФ продвигаются столь стремительно, что «дух захватывает».









Сделал финский аналитик и дальнейший прогноз, объяснив, что российский Генштаб зная, что Курахово вряд ли генералы ВСУ будут сдавать без большого боя, попросту окружат крупный фортификационный узел.

Причем повлиять как-то на предотвращение охвата города у Сырского и подведомственных ему войск не выйдет: оставшиеся подступы к Курахово представляют собой обычные поля, где нет сильных укреплений ВСУ. Поэтому скорее всего Курахово будет потерян до конца этого года.