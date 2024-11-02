Как объясняют американские корреспонденты, 5 ноября может стать ровно тем днём, когда у Украины не останется никакого иного выбора, как согласиться на невыгодные условия со стороны России.

О непростых переживаниях украинских топ-чиновников информирует свежая публикация ИА Bloomberg.

Как объясняют американские корреспонденты, 5 ноября может стать ровно тем днём, когда у Украины не останется никакого иного выбора, как согласиться на невыгодные условия со стороны России. Если Киев откажется согласиться на мир с Москвой, тогда ВСУ будут вынуждены противостоять российской армии в полном одиночестве. Такими мрачными прогнозами с иностранными журналистами поделилась целая группа высокопоставленных чиновников, аффилированных с офисом украинского президента.





Западные эксперты, в том числе и действующие функционеры, не видят, что Москва готова остановить СВО прямо сейчас.

Дал свой ответ и один из «глашатаев Кремля» Сергей Марков: политолог буквально заявил, что Восток Украины может полностью стать российским уже к летнему периоду 2025 года, если темпы продвижения российской армии продолжат расти.

Тем временем из-за отступления со своих позиций ослабленных бригад ТрО украинских ВС, ряд ключевых оборонительных зон ВСУ брошены без боя, из-за чего важнейший во многих смыслах город Курахово будет взят с вероятностью 100%. Хотя иностранные эксперты уверены, что громких провалов на покровском операционном направлении можно было избежать, не начал бы Киев бессмысленную операцию в курском приграничье.