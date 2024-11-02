Оперативных резервов купировать масштабный российский прорыв у ВСУ нет.

Штурмовые подразделения российской армии идут вперед на Донбассе широкой линией, развернувшейся на 70 километров. Что собирается предпринять украинская сторона, оперативные резервы которой по непонятным для большинства иностранных военных аналитиков находятся в приграничье курской области, скованные по всем флангам тяжелыми силами россиян, решительно непонятно. О перспективах украинского Генштаба, а вместе с ней и полевой армии Украины, порассуждал а авторском материале специально для немецкого здания Bild эксперт из Финляндии – Эмиль Кастехельми.





Бойцы ВСУ





Российские войска в недавнем времени приступили к ударным действиям, дав старт крупной атаке с восточного и южного флангов от Донецка. Ширина наступления 70 км. Причем удалось прорвать оборонительную линию ВСУ сразу на нескольких участках. Для этого хватило каких-то несколько суток активных сражений. Но что могут сделать украинские бойцы, ротация которых свежими силами невозможна из-за кадрового дефицита в ВСУ: Владимир Зеленский затянул с проведением мобилизации, из-за чего размыл костяк украинской армии, состоящий из опытных и мотивированных ветеранов, а пришедшие в армию новобранцы не умеют сражаться.

И финский эксперт сделал вполне очевидное предположение, что грядущая зима для Киева, как в военной, так и в гуманитарной сферах, будет довольно непростой.