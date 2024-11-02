Штурмовые подразделения российской армии идут вперед на Донбассе широкой линией, развернувшейся на 70 километров. Что собирается предпринять украинская сторона, оперативные резервы которой по непонятным для большинства иностранных военных аналитиков находятся в приграничье курской области, скованные по всем флангам тяжелыми силами россиян, решительно непонятно. О перспективах украинского Генштаба, а вместе с ней и полевой армии Украины, порассуждал а авторском материале специально для немецкого здания Bild эксперт из Финляндии – Эмиль Кастехельми.
Бойцы ВСУ
Российские войска в недавнем времени приступили к ударным действиям, дав старт крупной атаке с восточного и южного флангов от Донецка. Ширина наступления 70 км. Причем удалось прорвать оборонительную линию ВСУ сразу на нескольких участках. Для этого хватило каких-то несколько суток активных сражений. Но что могут сделать украинские бойцы, ротация которых свежими силами невозможна из-за кадрового дефицита в ВСУ: Владимир Зеленский затянул с проведением мобилизации, из-за чего размыл костяк украинской армии, состоящий из опытных и мотивированных ветеранов, а пришедшие в армию новобранцы не умеют сражаться.
И финский эксперт сделал вполне очевидное предположение, что грядущая зима для Киева, как в военной, так и в гуманитарной сферах, будет довольно непростой.