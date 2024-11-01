Из-за опасений гипотетического обвала оперативного уровня, Сырский вынужден отправлять на передовую военных медиков и аэродромный персонал.

Рассматривая текущие боевые действия, когда спикеры ВСУ определенно признали наличие слишком крупных проблем на операционном участке от Покровска до Курахово, можно сделать вполне обоснованное предположение, что образовавшееся «окно» сделает возможным совершить обход Покровска по одному из флангов, например северном, как и сделать подобный маневр с Курахово, обойдя его с юга. Таким образом два крупных населённых пункта могут быть оставлены ВСУ, явно не желающим попасть в крупные котлы.

Подобная тактика уже успешно была апробирована сначала в Угледаре, затем «отшлифована» в Селидово. Теперь настал черед и более крупных городских агломераций

Предполагается, что в выборе между Покровском и Курахово, первым в плане битвы за населённый пункт, станет периметр Курахово, взятие которого имеет важный военный смысл. И уже после падения этого укрепленного фортификационного узла черед обороняться будет предоставлен украинскому гарнизону Покровска.

А ситуация для ВСУ к настоящему времени настолько критическая, что украинский главком Александр Сырский вынужден буквально переводить в статус пехоты и передовых подразделений аэродромную обслугу и госпитальных военных медиков: всё из-за острого дефицита бойцов переднего края.