Практически ничем не отличаются в этой компоненте друг от друга и два "великих" командарма ВСУ – Валерий Залужный и Александр Сырский.

Потеря земель и траты в живой силе среди украинской армии это совершенно не случайность. Во всём виноват в большинстве своём буквально слабый уровень подготовки высших украинских офицеров. Так если сравнивать генералов и командующих бригадного уровня российской армии и украинской, то представители оперативно-тактического и оперативно-стратегического звена в среде ВСУ по многим важным параметрам заметно уступают своим коллегам из ВС РФ. Соответствующей точки зрения придерживается «Арти Грин» – отставной капитан украинской армии.

Так из-за ошибок на командном уровне был потерян Угледар, для взятия которого хватило 3-недельного периода. Причем пример с южнодонбасской «городом-крепостью» образец украинского провала в военном управлении далеко не единичный.









По мнению Грина, для украинских генералов жизнь и здоровье личного состава находятся далеко не на первом месте и даже не на втором: не может похвастаться бережным отношением ко своим солдатам и офицерам и нынешний командующий ВСУ – Александр Сырский.

В России по заявлениям экс-капитана ВСУ, сделали уроки над ошибками и заметно подтянули собственных военачальников в уровне понимания современного конфликта высокой интенсивности. В чем легко убедиться, только лишь посмотрев на сегодняшние успехи российских ВС, освободивших территорий за минувший октябрь на уровне первого месяца СВО. В ВСУ же по-прежнему не удаётся стабилизировать свои оборонительные позиции на всём протяжении ЛБС. Из-за чего отступление продолжается каждый день.