Тем временем украинский Генштаб: Ситуация контролируемая и напряженная, предпосылок для паники нет.

С украинской стороны ряд спикеров, указывавших ранее в своих информационных сообщениях весьма точные данные, обмолвились о тяжелом положении украинского гарнизона в населённом пункте Кураховка, являющимся в определенном месте «предместьем» города Курахово. Об этом пишет украинский портал «Страна.ua».

Военнослужащий ВСУ с полевым позывным «Мучной» отмечает, что передовые группы российских штурмовиков в едином броске не только продвинулись к местной обогатительной фабрике, но и взяли её быстрым штурмом. Другие отряды ВС РФ дошли до важных позиций западнее Кураховки, подспудно обогнув речной массив Волчьей, оказывая существенное и ощущаемое украинским гарнизоном давление в направлении н.п. Ильинка.

Но это не единственная плохая новость для украинского Генштаба: по данным «Мучного», многие украинские бойцы оказались в плену, так и не успев выйти из внезапно возникшего плотного кольца российских военных.

Надёжных и опытных подразделений в распоряжении украинского Генштаба в "товарном количестве" видимо и не осталось. Поэтому даже укрепленный городской гарнизон ВСУ ничего не может сделать, когда из-за слабой устойчивости так называемых "смежников" фланги украинской армии рассыпаются как хрусталь.





С российской стороны военкоры подтверждают аховое положение украинского гарнизона Кураховки, сообщая о переходе некоторой части поселения под контроль армии РФ.

Тем временем аффилированный с украинской военной разведкой ресурс Deep State пока никак не прокомментировал уже не тревожную, а критическую ситуацию, сложившуюся вокруг Кураховки.