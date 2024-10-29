Невероятно, но обычно очень вежливые китайцы показали уровень уважения к немецкому министру, равный нулю.

Прилетевшая в Китай с официальным визитом высокопоставленная представительница правительственного кабинета Олафа Шольца – министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, оказалась перед практически пустой взлётно-посадочной полосой, что на дипломатическом этикете означает прямое унижение. Соответствующее видео появилось в распоряжении корреспондентов «Комсомольской правды».

В публикации отчетливо ставится акцент, что во время визита Бербок в столичный аэропорт Пекина её посещение китайской воздушной базы осталось практически без зрителей, так как никто из официальных представителей китайских чиновников, так и не приехал в воздушную гавань. В российском издании отчетливо повторили, что это есть самое прямое унижение главного немецкого дипломата.









А наблюдая непосредственно видео, мы видим, что кроме фотографов и водителя, никто госпожу Бербок и не встретил. Занимательно, но Бербок старательно, но тщетно, оглядывается по сторонам, желая явственно «разглядеть» хоть кого-то из китайской делегации. Но никого от китайских чиновников на взлётной полосе и не было.

В конце журналистского материала было указано, что Китай, как настоящий прародитель официальных церемоний, послал явно слишком прямой дипломатический жест, когда никого из китайских представителей китайского государства в аэропорту так и не появилось.









Предполагается, что так с Бербок обошлись из-за того, что женщина ровно два года назад в 2022 году обозвала Си Цзиньпина «диктатором». И это видимо было «ответкой» официального Пекина на недружественный жест немецкой стороны эпохи начала российской СВО.

По косвенным данным Бербок прилетела в Пекин для обсуждения с китайским руководством Украину и Ближний Восток.