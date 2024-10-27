Кураховка – это тот самый населённый пункт, куда отступили украинские ВС после бегства из Горняка.

ВСУ лишились Горняка, что в своей беседе подтвердил украинский боец с полевым позывным «Мучной». О чем пишет украинский ресурс «Страна.ua».

По словам украинского военнослужащего, город Горняк контролируется российскими штурмовиками на 100%, причём некоторые солдаты ВСУ так и не смогли вовремя отойти из города и находятся в подвалах. И даже те украинские военные, которые успели выйти и переместились в соседнюю Кураховку, не чувствуют себя в полной безопасности: за город ведётся ожесточенная вооруженная борьба.









И по собственным прогнозам «Мучного», если печальная для украинского Генштаба тенденция продолжится, а предпосылок для её положительного изменения нет, то всего несколько суток и Кураховку тоже придется оставить. Военный объяснил так же, почему военнослужащие ВСУ находятся в постоянном положении отступающих. Оказывается, во всём виновата слишком слабая мотивация непосредственно сражающихся и низкая управленческая компетенция украинских командиров.





А тем временем в украинском паблике Deep State, тесно аффилированным с военной разведкой Украины, признали, что за сутки Киев лишился 50 квадратных километров территории. Причем тяжелая оперативная обстановка не только в Донецкой области, но и на Харьковщине, где российские войска находятся в 2500 метрах от города Купянск. Не легче ситуация и в курском приграничье, где ВСУ находятся в нескольких мини-котлах.