Основной причиной отказа от возвращения на родину для военных являются опасения уголовного преследования на Украине.

Сдавшись в плен российским бойцам и оказавшись на территории РФ, 2\3 украинцев принимают решение остаться в России. Для этого бывшие военнослужащие ВСУ просят, чтобы их исключили из потенциального списка на обмен обратно на Украину. Соответствующая информация появилась в мировой Сети благодаря данным исследования от американского Института изучения войны.

Специалисты ISW выяснили у украинских военных, почему они хотят остаться на землях, подконтрольных Москве. Как оказалось, 33% опрошенных считают, что на родине их ждёт не поддержка от собственного государства, а высокий шанс оказаться на скамье подсудимых по статье государственная измена.

Согласно расширенным комментариям сотрудников Института, большинство из 70% бывших украинских военных, которые не видят себя на Украине, относятся к категории мобилизованных украинскими военкоматами. Так же таких мужчин помимо угрозы уголовного преследования, пугает гипотетически предвзятое отношение обычных граждан, считающих бойцов ВСУ, попавших в российский плен, «плохими украинцами».





О том что пленные с Украины не горят желанием вернуться обратно, подтвердил генерал и Дэвид Петреус. По словам высокопоставленного зарубежного высшего офицера, взятых в плен военных при возвращении на родину ждёт либо тюремное заключение, либо самосуд гражданских.