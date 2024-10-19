Перехват подобного дрона – это дорого, если дрон не сбить, то этим дроном-призраком может оказаться ударная "Герань", последствия от прямого прилёта которой совсем не призрачны.

Российские дроны-обманки нового поколения впервые зафиксированы в момент своего использования в тыловых районах Украины местными операторами ПВО, пожаловавшимся на российскую новинку в соцсетях.

Детально изучив один из обнаруженных БЛА, украинские специалисты по дронам были буквально озадачены одним из найденных блоков нового беспилотника РФ, состоящего из линзы Люнеберга, изготовленной посредством 3D-печати. Сама линза была представлена в виде шарообразного объекта из пластика, заключенного в слой фольги. Само изобретение такой линзы принадлежит иностранному ученому и математику Рудольфу Люнебергу, вызывающей повышенный эффект рассеяния радиоизлучения при облучении воздушными радарами. Если говорить простым языком, то при своем «засвете», на дисплее наземного радара обнаруженный объект кажется заметно больше своих реальных физических величин, чем он есть на самом деле.









Подобные идеи востребованы в качестве воздушных мишеней для отработки учебных действий авиаторов и специалистов противовоздушной обороны. А посредством творческого мышления инженеров, дроны с интегрированными линзами Люнеберга станут самым настоящим фактором раздражения украинских зенитчиков, вынужденных в обязательном порядке реагировать на радиоконтрастную воздушную цель. Тем более, на дисплеях украинских радаров такой БПЛА будет равнозначен обнаруженным «Гераням».

Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Так же украинские дроноводы примерно представили какая тактическая схема задействована при использовании таких «призрачных дронов». В сложном строю с территории РФ вылетают три группы БЛА, состоящих из настоящих «Гераней», дронов-обманок «Гербер» и пока что неидентифицированных «призрачных дронов». Предполагается, что пролетая вблизи позиций украинских ПВО, последним не останется иного решения, как расстреливать последний боезапас дефицитных зенитных ракет, вынуждая засветиться расчёты, для последующего уничтожения российскими ракетами.