А приспособить ракеты НАТО класса "воздух-воздух" к украинским истребителям даже при непосредственной помощи зарубежных специалистов так и не удалось.

Украинские военные чиновники разместили в мировой Сети снимки истребителя Су-27, оснащенного американскими управляемыми бомбами GBU-39. Об украинском самолёте с высокоточным бомбовым вооружением иностранного производства рассказывает Army Recognition.

Как указывается в публикации, истребитель ВВСУ попал в кадр с адаптером BRU-61 и первыми достоверными снимками боеприпасов AIM-9X, установленных в украинский боевой самолёт.

Зарубежные журналисты отметили, что Су-27 является прямым родственником передового многофункционального российского истребителя Су-35, но имеющие заметно худшие авионику, радиолокационное оборудование и общие характеристики чем у борта ВКС РФ. Даже несмотря на прошедшие в 2010 годах масштабные обновления, которым подвергся украинский «Двадцать седьмой». А дефицит бомбардировочной авиации в составе украинских ВВС вынуждает командование ВСУ отправлять Су-27 на миссии с атаками на наземные позиции российских войск, что чревато необязательными потерями, случавшимися неоднократно среди украинских лётчиков и их машин.









Напомним, что GBU-39 представляет собой управляемую бомбу с планирующим эффектом, способную преодолеть в режиме горизонтального полёта около 70 километров с наведением на цель посредством GPS-сигнала. Одним из преимуществ бомбы является её малые размеры, позволяющие оснащать даже маломощные машины сразу несколькими ударными образцами такого бомбового вооружения.









Известна и общая неудача украинских и зарубежных оружейных специалистов, не сумевших переделать МиГ-29 и Су-27 для применения иностранных ракет класса «воздух-воздух» в список бортового вооружения советских самолётов, стоящих на вооружении украинских ВВС. Из-за этого в большинстве атак, совершаемых такими экипажами ВСУ, используются ракеты, произведенные в СССР, хотя в пакетах поставок западных партнёров Киева были и указаны ракетные боеприпасы AIM-120 AMRAAM и AIM-9.