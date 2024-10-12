А ключи от Су-57 с "Кинжалами" и 4-годовым пропуском в Белый дом вам мультимиллиардер не предоставить?

Представляющие избирательный штаб Дональда Трампа сотрудники обратились к американским чиновникам за военной поддержкой. По мнению работников Трампа, ему нужна боевая авиация якобы из-за серьёзных угроз Тегерана. Соответствующая публикация появилась за авторством корреспондентов The Washington Post.

Для нужд бизнесмена и политика нужны военные самолёты и блокирование полётов остальных бортов над митингами экс-главы Белого дома и его резиденциями.

Американские журналисты уже назвали просьбу избирательного штаба Трампа «удивительной и беспрецедентной». Как подытожили работники прессы, ещё ни одного политика-кандидата в США так не поддерживали.









Как сказано в статье, экс-президент захотел такого рода поддержку после гипотетического наличия планов Ирана атаковать его.

А мы напомним, что такие важные для Штатов выборы следующего президента должны состояться 5 ноября, где в очном противостоянии сойдутся Дональд Трамп и Камала Харрис. Согласно последним блиц-опросам, с небольшим преимуществом побеждает 77-летний политик.