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Madarator
WP: Трамп хочет чтобы его охраняла военная авиация из-за опасений перед Ираном
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   Представляющие избирательный штаб Дональда Трампа сотрудники обратились к американским чиновникам за военной поддержкой. По мнению работников Трампа, ему нужна боевая авиация якобы из-за серьёзных угроз Тегерана. Соответствующая публикация появилась за авторством корреспондентов The Washington Post. 

   Для нужд бизнесмена и политика нужны военные самолёты и блокирование полётов остальных бортов над митингами экс-главы Белого дома и его резиденциями.

   Американские журналисты уже назвали просьбу избирательного штаба Трампа «удивительной и беспрецедентной». Как подытожили работники прессы, ещё ни одного политика-кандидата в США так не поддерживали. 



   Как сказано в статье, экс-президент захотел такого рода поддержку после гипотетического наличия планов Ирана атаковать его. 

   А мы напомним, что такие важные для Штатов выборы следующего президента должны состояться 5 ноября, где в очном противостоянии сойдутся Дональд Трамп и Камала Харрис. Согласно последним блиц-опросам, с небольшим преимуществом побеждает 77-летний политик.

#дональд трамп
Источник: washingtonpost.com
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