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Madarator
Су-30 во время воздушного боя сбил украинский беспилотник во Владимирской области
Шансы улететь от высокоскоростного истребителя у дрона, летящего со скоростью тяжелогруженного грузовика, изначально не было совершенно.

   Отечественный истребитель выступил в роли высокоскоростного перехватчика дальнобойного украинского дрона самолётного типа. Так в мировую Сеть загрузили кадры захватывающей боевой работы, выполненной образцово российским экипажем Су-30СМ в борьбе с украинским оппонентом во время сражения в воздушном пространстве Владимирской области.

   Внимательно рассматривая видео, можно заметить, что даже низковысотный маршрут полёта украинского беспилотника UJ-22 не помог ему пройти незамеченным против активно-пассивного радара российской «Сушки». И как только нарушитель был обнаружен, тихоходный ударный дрон был сначала догнан, а затем после захвата цели головкой самонаведения ракеты Р-73РМД-2, специально созданной для уничтожения целей, расположенных на малых и средних дистанциях, был оперативно уничтожен. Данные российские боеприпасы используются исключительно для уничтожения воздушных целей и способны эффективно оппонировать как дронам, так и самым современным истребителям.


   Су-30СМ является обновленной версией Су-30МК и отличается от предыдущего варианта Су-30 модернизированными двигателями АЛ-31Ф-М1 (которые при максимальной тяге в 7700 кгс в обычном режиме работы обеспечивают высокий уровень маневренности), продвинутой авионикой с интеграцией РЛС «Барс», усовершенствованной СУО, возможностью использовать передовые ракеты класса «воздух-земля». Умеет «СМ» и летать при помощи дистанционных команд, посылаемых с наземного командного центра операторами-офицерами.

#су-30 #су-30см #самолёт против дрона
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