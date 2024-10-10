Украинская элита "осталась" под Работино, а бусифицированные граждане не стремятся повторить прошлый "подвиг" ВСУ.

В отличии от российского Генштаба украинские военачальники не мыслят стратегически и относятся к боеспособности собственных подразделений без особого пиетета. Из-за этого в среднесрочной перспективе самые сильные ударные отряды ВСУ на третий год российской СВО попросту стерлись в пыль, а для подготовки новых ударных юнитов уже не хватает ни времени ни ресурсов, что мы видим на поле боя, где украинская армия постоянно отступает. Крайне негативной оценки в адрес военного руководства и лестной в сторону российских генералов, буквально пестовующих ударные группы ВС РФ, рассказывает экс-сотрудник украинского СБУ Олег Стариков.

В начале своей беседы бывший полковник спецслужбы затронул тему ситуации на передовой, где на купянском и южно-донецком векторах украинской обороны российские штурмовые отряды продолжают без усилий двигаться вперёд, чего не получалось ранее.

Стариков считает, что такие успешные маркеры грядущих побед и нынешних были бы невозможны без пластичного мышления российских военачальников, понимающих, что грамотная организация, хорошая подготовка и высокие стандарты социальных гарантий, проецируемые на российских солдат штурмовых отрядов, и помогают им в комплексе показывать достойные результаты в бою. Именно в ходе наземных операций пали такие цитадели украинской обороны, как Авдеевка и Угледар.

А вот на Украине подход более «инфантильный»: будущих «штурмовиков» ловят по улицам городов и сёл, ожидая от «бусифицированных» сограждан буквально бесконечных ратных подвигов. Но как такой военный, дословно полтора месяца назад не помышлявший о службе в армии, способен прорвать российскую оборону и достичь «границ 1991 года», никто всерьез среди генералов украинского Генштаба думать не готов.

В конце своего длинного рассказа Стариков заметил, что по такому принципу отборных бойцов готовили и готовят в армии США, в Советском Союзе такая практика не встречалась.