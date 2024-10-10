Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Полковник СБУ Стариков: Российские штурмовики значительно превосходят штурмовые группы ВСУ
Украинская элита "осталась" под Работино, а бусифицированные граждане не стремятся повторить прошлый "подвиг" ВСУ.

   В отличии от российского Генштаба украинские военачальники не мыслят стратегически и относятся к боеспособности собственных подразделений без особого пиетета. Из-за этого в среднесрочной перспективе самые сильные ударные отряды ВСУ на третий год российской СВО попросту стерлись в пыль, а для подготовки новых ударных юнитов уже не хватает ни времени ни ресурсов, что мы видим на поле боя, где украинская армия постоянно отступает. Крайне негативной оценки в адрес военного руководства и лестной в сторону российских генералов, буквально пестовующих ударные группы ВС РФ, рассказывает экс-сотрудник украинского СБУ Олег Стариков.

   В начале своей беседы бывший полковник спецслужбы затронул тему ситуации на передовой, где на купянском и южно-донецком векторах украинской обороны российские штурмовые отряды продолжают без усилий двигаться вперёд, чего не получалось ранее.

   Стариков считает, что такие успешные маркеры грядущих побед и нынешних были бы невозможны без пластичного мышления российских военачальников, понимающих, что грамотная организация, хорошая подготовка и высокие стандарты социальных гарантий, проецируемые на российских солдат штурмовых отрядов, и помогают им в комплексе показывать достойные результаты в бою. Именно в ходе наземных операций пали такие цитадели украинской обороны, как Авдеевка и Угледар.

   А вот на Украине подход более «инфантильный»: будущих «штурмовиков» ловят по улицам городов и сёл, ожидая от «бусифицированных» сограждан буквально бесконечных ратных подвигов. Но как такой военный, дословно полтора месяца назад не помышлявший о службе в армии, способен прорвать российскую оборону и достичь «границ 1991 года», никто всерьез среди генералов украинского Генштаба думать не готов.

   В конце своего длинного рассказа Стариков заметил, что по такому принципу отборных бойцов готовили и готовят в армии США, в Советском Союзе такая практика не встречалась.

#вс россии #олег стариков
+
Написать комментарий (0)
Подмосковного кинолога приговорили к 5 годам колонии за публикацию неверной информации о ВС России
ВС РФ обошли выстроенную при Порошенко линию обороны ВСУ на Донбассе
Украинский Генштаб объяснил, в чем армия РФ превосходит ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
+
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
5
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
5
Samsung сообщает о доступности бета-версии One UI 7 не только для разработчиков, но и пользователей
+
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
2
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
75
Разработчики рассказали об уникальных функциях и особенностях Unreal Engine 6
1
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
15
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+
Минобороны опубликовало кадры поражения дивизиона ЗРК «Пэтриот»
+
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+
«Северсталь» инвестировала 1 млрд рублей в новый пресс для производства толстолистового проката
+
Инновационный клей на основе мидий разрушает пластик и предотвращает биообрастание поверхностей
2
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
3
Audi рекламирует новый автомобиль перед Парижским автосалоном
+
В России завершили укладку «золотого» звена между восточным и западным отрезками БАМа
+

Популярные статьи

Туманная заунывность - краткий обзор игры "Silent Hill 2 remake"
11
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
5
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
11
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
5
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
9
Обзор игры Vladik Brutal
6
Как советские солдаты ночевали в снегу даже при сильных морозах
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
7
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
9

Сейчас обсуждают

Sammie Vanhalen
19:24
Превратитесь в линуксоида.
Windows 11 24H2 создаёт неудаляемый кэш обновления объёмом 8.63 ГБ
Алексей Кузнецов
19:24
Чего пишут - нет у 404 никакого контроля над Курском. Не смогли дойти.
Bloomberg: США прогнозируют, что Украина удержит контроль над Курском в течение нескольких месяцев
REY_B_
19:23
Итого, последние 23 года, с обвала доткомов, акции росли в среднем 20% в год. И ФРС гарантировало этот рост. Что полностью отбило желание инвестировать в реальный сектор. Который за это время вылетел ...
Цена акций Nvidia выросла на 25% за месяц, приблизившись к историческому максимуму
Hivi77
19:23
И ведь ничего осознанного ни кто не может испрожнить из своего мозга.
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
Hivi77
19:21
Вот даже забавно, кто, как, за что и почему лупят минусы?
На «АвтоВАЗе» началось промышленное производство полноразмерного седана Lada Aura
ebatorуа
19:16
на тебе конфетку и не говори,что я ничего не давал.
Politico: Евросоюзу не удаётся выделить помощь Украине из-за ситуации в Германии
REY_B_
19:12
Бред, тот Милтон, который был на Флориде, был ураганом 2-ой категории. Т.е. то же что и с Ковидлой - неприятно, иногда смертельно, но абсолютно то же самое, что и всегда. Раскручено чисто в политическ...
"Милтон" и десять самых разрушительных ураганов в новейшей американской истории и их последствия
Islombek89
19:09
Что будет?
Windows 11 24H2 создаёт неудаляемый кэш обновления объёмом 8.63 ГБ
Андрей Иванов
19:07
Судя по характеристикам это просто монстры, особенно потенциальная 3d v-cache версия.
AMD готовит процессор AMD EPYC 9755 — 128 ядер, 256 потоков и 650 МБ кэш-памяти
Aleksei Didenko
18:43
Диски 4 х WD BLUE с 256 мб кеша, не черепичные, пишут 150, по краям 100, оперативы 8 гигов. Пишу копию стрима на NAS. Собирал сам на z490i, ну, не выкидывать же нормальную материнку
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем