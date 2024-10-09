На передовой в зоне проведения СВО ситуация для ВС Украины пребывает в состоянии «перманентно сложной». Такими откровениями поделился Генштаб ВСУ.

Украинские генералы уверены, что всё дело в превосходстве российской армии, у которой банально больше живой силы с опытом и высоким уровнем боевой подготовки. Так же армейская группировка РФ в боях на Украине оснащена больше и лучше бронетехникой и не только ей. Именно поэтому украинские солдаты и офицеры становятся бесполезными свидетелями успеха армии РФ в зоне боёв, пытаясь тщетно в своих попытках сдержать продвижение штурмовиков ВС РФ, уверены высшие украинские военачальники.

Именно за последние семь дней ВСУ лишились контроля сразу над шестью селами и одним городом, уступив воинскому мастерству ВС России, в том числе державшийся два года из-за мощности флангов Угледар. Так же украинской армии пришлось отступить из Гродовки, Зоряного Первого, Золотой Нивы, Григоровки и Верхнекаменского.









Тем более. Как считают зарубежные специалисты, российский Генштаб прекрасно осведомлён о кризисе в рядах ВСУ, продолжая наступать и успешно продвигаться, где украинская оборона наиболее ослаблена. Тем более не все украинские подразделения, находящиеся на передовых позициях, боеспособны. Скорее наоборот, часть украинских бригад сражаются с низким моральным духом и плохим снабжением, делая невозможным отведение в тыл на восстановление разбитых элитных бригад. Именно так случилось с опытной 72-й бригадой Чёрных запорожцев, вынужденной после поспешного бегства личного состава 123-й бригады ТрО, держать оборону уже и в Богоявленке за Угледаром.