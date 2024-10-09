Выйти из города удастся не всем из-за упрямства украинского Генштаба.

Армейская группировка украинской армии, удерживающая город Северск, расположенный в верхней части ДНР, пытаясь выполнять приказ украинского командования с подтекстом «ни шагу назад», теряя время, продолжая удерживать позиции в населённом пункте, близка к оперативному окружению, больше известному как клещи. Соответствующая информация есть у редакции ТГ-канала «Русская весна». О том, что ситуация для ВСУ в районе городской агломерации Северска только ухудшается и приближается к сложной, представляет фактическое знание о том, что н.п. Григоровка и Верхнекаменское, находящиеся с северной и южной стороны от города, уже взяты отечественными штурмовиками. И чем дальше ВС РФ смогут продвинуться, тем хуже всего будет для украинского гарнизона Северска, весьма близкого к попаданию в полноценное окружение.









О том, что Григоровка пала, в конце сентября сообщила пресс-служба МО РФ. Её освободили военнослужащие ГВ «Южная». Спустя несколько суток от присутствия украинских ВС стало свободным поселение Верхнекаменское.





Ситуация под Северском. Источник: ТГ-канал "Map360 - Карта СВО"





Помимо появления российских сил на флангах вокруг Северска, появился огневой контроль за важными логистическими маршрутами ВСУ, по которым украинский гарнизон получает пополнение свежими подразделениями и боеприпасами. В обратном направлении вывозятся раненые и поврежденная бронетехника. С каждым новым днём клещи вокруг Северска становятся всё длинней. В случае если украинские военные не успеют отступить из предместий города, то в огневом мешке могут очутиться до 3000 военных ВСУ.