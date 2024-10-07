Теперь шутки про ракеты из микроволновок и посудомоечных машин кажутся не такими смешными.

Пока вся Украина весело смеялась над словами, сказанными на полном серьёзе действующим немецким политиком Урсулой фон дер Ляйен, занимавшей на момент своего резонансного высказывания вполне высокопоставленную должность руководительницы Еврокомиссии, заявившей, что всё современное российское оружие буквально собрано из чипов разобранных стиральных машин и холодильников, ряд сегодняшних украинских СМИ с тревогой констатируют факт нового заметного обновления боеприпаса «Искандер». Теперь ракета оперативно-тактического уровня получила значимый рост в своей максимальной дальности и способна в штатном режиме поражать цели, находящиеся в 750 км от места старта.









Теперь баллистический припас по версии украинских масс-медиа долетает до воображаемой черты Шаргород-Жмеринка-Хмельник-Звягель, чего ранее никогда не случалось.

Не очень весело от других новостей российского ОПК и мобильным зенитным расчётам ВСУ, отмечающим в режиме конвейера постоянный прогресс в развитии дальних беспилотных дронов семейства «Ланцет», буквально перекусывающих мощной головной частью, начиная от обычного западного броневика и до современных образцов иностранной бронетехники, таких как немецкий Leopard 2A6 и британский Challenger-2.

Не отстают от российских ракет и ударных дронов, fpv-камикадзе, например, управляемые по оптоволоконной леске, позволяющей быть свободными от воздействия РЭБ-систем.

Тем более с появлением более дальнобойных и точных версий комплектов УМПК бесчисленные российские ФАБы стали долетать до ранее недостижимых облцентров Украины – Харькова и Запорожья, представляющих собой концентрации военно-промышленных предприятий и военно-научные центры украинского государства.