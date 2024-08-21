За развитием российских и украинских беспилотников следит весь мир.

ВС России воспользовались моментом и «презентовали» прямо свою новинку из мира беспилотной авиации – ударные fpv-дроны «Вандал», которые невозможно заглушить РЭБ-системами. Именно во время приграничных сражений состоялась премьера перспективного российского вооружения, о чем пишут журналисты Forbes.

Заокеанские корреспонденты указывают, что украинский Генштаб добился полной внезапности, заглушив при помощи РЭБ разведывательные дроны ВС РФ и ударные коптеры. Но для передовых российских fpv-коптеров, помехи лишь пустой звук, потому что их управление при помощи оптоволокна вообще не подвержено электромагнитным помехам.





Испытания дрона. Источник изображения: vk.com Лента новостей Курска





Радиопомехи, которые могут остановить любой украинский и российский дрон, абсолютно не страшны передовому беспилотнику «Князь Вандал Новгородский».

В публикации объяснили, что практически любой fpv-беспилотник управляется при помощи двух каналов – телевизионного и командного. Блокировка одного из любых этих двух каналов приводит потере коптера.

При этом насыщенность ЛБС глушилками – от стационарных до мобильных пехотных или автомобильных, превращает любую позицию в так называемый защитный купол, пролететь который получается лишь у самых опытных дроноводов, направляющих свою беспилотную технику под крутым углом, преодолевая опасную зону лишь посредством инерции. Точно так же теряется связь с дроном, если беспилотник летит слишком низко или между ним и оператором имеются какие-либо препятствия.

А прямо сейчас российские и украинские конструкторы борются между собой, кто сможет внедрить больше технологий ИИ и в промышленных количествах в ударные беспилотники, «захватывающие» цель на терминальной стадии при помощи искусственного интеллекта и не отпускающие её до момента самого удара.