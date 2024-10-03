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Madarator
Forbes: ВСУ использовали в Курской области лучшие западные танки, но остались без успеха
Лучшего способа "подогнать" дефицитную зарубежную бронетехнику поближе к средствам её поражения никто и выдумать не мог.

   

   В американском издании указали, что перелопатив доступные в открытом доступе массивы фото- и видеодоказательств, авторы журналистского материала смогли установить, что элитные ударные подразделения ВСУ при атаке на Курскую область использовали несколько германских Leopard 2A6 и их шведских углубленных модификаций – танков Strv 122.



   Корреспонденты США обозначили данные экземпляры как весьма ценные в военном отношении. Тем более было бы весьма глупым решением отправить редкую и полезную технику поближе к средствам её поражения, что и было исполнено во время курской наступательной операции украинских сил в районе атаки на российский регион. Именно здесь отечественные барражирующие боеприпасы семейства «Ланцет» и ударные fpv-коптеры без видимых затруднений долетели до атакующих бронегрупп ВСУ и вывели из строя тяжелобронированные иностранные единицы.


Один из захваченных Leopard 2A6 в стенах Уралвагонзавода


   Назвали сотрудники редакции Forbes и цену расплаты для Киева, убедив своих читателей, что проведя «размен» атакующих действий с российской стороной, украинский Генштаб получил вал проблем на донбасском операционном направлении, где уже пал Угледар и весьма близко к такому же сценарию менее известное Цукурино, чье оставление силами украинских подразделений таит куда больше проблем, чем бегство элитной 72-й отдельной механизированной бригады из городка донбасских шахтёров.  

#инопресса #leopard 2 #инопресса о всу #инопресса об украине #leopard-2 #leopard 2a6
Источник: forbes.com
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