И если Иран захочет "по-взрослому" повторить, то у него для этого есть как минимум 3000 баллистических ракет.

Иран ещё не начинал действовать всерьёз: всё что увидел Израиль, так это лишь относительно небольшую часть ракетного потенциала исламской республики. Но если Тель-Авив будет настаивать, то полное раскрытие возможностей иранских ракет может и увидеть. Такую точку зрения выразил Азиз Насирзаде — министр обороны Ирана.

По словам высокопоставленного военного чиновника Тегерана, КСИР раскрыли во время атаки по Израилю лишь часть своих возможностей по части ракетного нападения. Тем более, для вечерней атаки 1 октября высокотехнологичные и куда более опасные ракетные боеприпасы не применялись, - добавил министерский глава.









Насирзаде подытожил свое выступление, заявив, если Израиль захочет обострить, то Иран не будет ждать, а воспользуется своим арсеналом ракет на 100%.

А мы вспомним, что Иран без предупреждения, как это было в минувшем апреле, запустил примерно 200 баллистических снарядов, в том числе и высокоскоростных, в направлении территории Израиля, продемонстрировав прорыв через многоуровневую систему ПРО Израиля как минимум десятка боеголовок.