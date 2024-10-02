Придется вытягивать застрявшие Абрамсы и Челленджеры при помощи лошадиных упряжек.

Украинская армия с приближением «труднопроходимых» осени и зимы становится полностью уязвимой по части эвакуации и без того малочисленных и тем самым, ещё больше дефицитных образцов тяжелой бронетехники, в том числе западной. Речь идёт о видеодоказательствах с передовой, где в режиме непрерывающегося конвейера, российские подразделения, натурально умножают на ноль ремонтно-эвакуационные единицы ВСУ. Так БРЭМ Bergepanzer 3 Buffel, сконструированная на бронированном шасси Leopard 2 отправилась на свалку металлолома, не пережив встречу с ударными fpv-коптерами ВС России. И что хуже всего для командования ВСУ, представители НАТО отправили по-минимуму, редкие западные экземпляры бронемашин-эвакуаторов для нужд своих украинских подопечных.









Так, известно лишь о двух «Буйволах», поставленных вооруженными силами Германии своему украинскому союзнику. Именно бундесвер отправил две 54-тонных БРЭМ для эвакуационных подразделений ВСУ.

Первая из таких машин была потеряна на поле боя в минувшем мае. Вторая же отправилась «в Вальхаллу» совсем недавно, столкнувшись с дронами-камикадзе во время эвакуационных работ. На Bergepanzer украинская ремонтная бригада предприняла попытку довезти до безопасного тыла сильно поврежденный немецкий танк Leopard 2А4. Но не довезла.









О «Буйволе» известно, что его мощный 1500-сильный мотор MB 873 Ka-501 позволяет подымать из глубоких грязевых ванн украинского чернозёма не только 10-тонные броневики и прочих украинских и зарубежных гусеничных и колёсных легковесов, но и танки весом до 60 тонн, в том числе британские Challenger, американские Abrams и немецкие Leopard. Благодаря энерговооруженности бронемашина по асфальтовому шоссе способна двигаться с предельной скоростью до 68 км/ч.