Смех смехом, но суслик, оказывается, не только источник мемов, но и предвестник настоящей медицинской революции.

Научная коллаборация китайских и американских ученых позволила найти ещё один перспективный способ борьбы с таким серьёзным глазным заболеванием как катаракта. Из-за серьёзности заболевания, как минимум несколько миллионов людей на всей планете Земля обращаются к глазным хирургам за операционным вмешательством, ожидая удаления хвори. Но теперь научная статья, вышедшая на онлайн-ресурсе Journal of Clinical Investigation, позволяет надеяться, что катаракте будет дан серьёзный бой. И это без сложных и дорогостоящих операций.

В ходе исследований выяснилось, что одна из разновидностей диких сусликов, спящая за год 9 месяцев, обладает особым свойством. Речь идёт о помутнении органов зрения, когда хрусталики животных после продолжительной спячки мутнеют, но это не мешает существам после пробуждения быстро восстанавливать прозрачность глаз.









Как оказалось, хрусталик сусликов «оживает» благодаря белковому соединению RNF114, для запуска которого необходимо достичь повышенной температуры, что и происходит у определенного вида грызунов. Действие таким способом активированного белка направлено на разрушение состарившегося клетчатого материала хрусталика, физически избавляясь от катаракты. Причем ученым удалось в лабораторных условиях повторить опыт избавления от катаракты, используя клетки.

Предполагается, что в определенной временной перспективе ученые на основе открытия придумают новые методы победы над катарактой, позволяя тем самым уйти от опасных хирургических действий.