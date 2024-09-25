По мнению американского комментатора, позиции в городе попросту сдаются штурмовикам ВС России.

Прекрасно понимая чем грозит промедление хотя бы в сутки с отводом пока ещё что боеспособных подразделений украинской армии, обосновавшихся в городской черте Угледара, личный состав 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ под покровом тайны стал покидать населённый пункт. О частичном отводе элитной украинской армейской группировки информирует свежая публикация Forbes.

Американские корреспонденты разглядели в действиях руководства 72-й бригады то самое здравое решение, когда заметили событие прошлой недели, смысл которого заключался в прорыве российских штурмовых отрядов на фланги Угледара, после чего 2000 солдат и офицеров так называемой бригады Чёрных запорожцев, чье основное вооружение состоит из танков Т-64, советских БМП и гаубичных установок М-109, незаметно стали выдвигаться из населённого пункта в оперативный тыл на новые оборонительные укрепления украинской армии.

И с самой высокой вероятностью те подразделения, которые сумели выйти из Угледара, станут в центре украинской обороны в Богоявленке. Именно здесь, как заявляют информированные источники американского издания, находится резервный пункт базирования «Семьдесят второй». Село находится в 10 километрах от центра Угледара по северному пути из города.

Высказались и аналитики журнала, отметившие, что их не покидает чувство преднамеренного оставления городской округи Угледара ВСУ, чтобы оставить эти земли чётко российским военным.

Угледарские "пейзажи"

Ранее стало известно о снятии командующего полковника бригады, удерживающей город на протяжении 31 месяца. Старшего офицера не наказали, а перевели на новое место работы с повышением.