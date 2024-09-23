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Madarator
Сырский отстранил от командования комбрига 72-й бригады ВСУ, обороняющейся в Угледаре
Пока полковник Иван Винник отправился на повышение, его войсковое подразделение продолжает стачивать свой личный состав и вверенную бронетехнику, сознательно оставленные высшими офицерами ВСУ в оперативном окружении в Угледаре.

   Высшее командование украинской армии не придумало ничего лучше, чем в ситуации острейшей оперативной обстановки, в пику успешного наступления российских войск под Угледаром, взять и удалить от командования опытного бригадного офицера, занятого командованием 72-й бригады ВСУ, удерживающего важный город Угледар. О том, что Иван Винник больше не является комбригом, уведомило оперативное командование «Север» ВСУ. По словам пресс-службы украинской армии, Винник достоин более высокой должности. Как объяснили в пресс-релизе, полковник Винник с достоинством выполнил возложенные на него обязанности и теперь он должен передать свой опыт оперативно-тактического командования иным старшим офицерам. 

Падение Угледара лишь вопрос времени: а самая главная загадка заключается в том, удастся ли сохранить опытный костяк 72-й бригады ВСУ или придется действовать по "авдеевскому сценарию", сулящему лишь крупные потери.

   О 72-й бригаде ВСУ известно, что она сражалась в районе Бахмута, а позже, после падения первого, была отправлена в район Угледара. Постоянное место базирования бригады находится в Киевской области. Известно, что Винник руководил бригадным соединением, расквартированным в Белой Церкви, ещё с августа 2022 года. 

   Вместе с тем рокировка командующих офицеров мехбригады, действующей в Угледаре, произошла крайне не вовремя: в настоящий момент соединение находится в оперативном окружении и промедление в отступлении грозит большими потерями и утратой дефицитной для украинского командования бронетехники.

#угледар #александр сырский #угледарское направление #72-я бригада всу #72-я отдельная механизированная бригада всу
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Минобороны: Уничтожена РЛС 36Д6 ВСУ для обнаружения маловысотных целей
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