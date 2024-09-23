Отступить с таким командованием успеют не только лишь все бойцы украинской армии.

Угледар находится в сложном положении, где украинскому гарнизону города грозит физическое окружение. Соответствующий вывод сделали военные аналитики портала «Страна.ua», изучившие карты российских и украинских OSINT'еров. Так в журналистском материале предельно четко виден вектор прорыва штурмовиков ВС РФ к западной части оборонительных линий ВСУ.









В новостной заметке указывается, что такая важная дорога, соединяющая окружающую местность и населённый пункт Богоявленка, без которой снабжение Угледара происходило бы с определенными трудностями, находится уже менее чем в 1 километре от текущего места сражений. И чем быстрей контроль над трассой перейдет в руки к российским военнослужащим, тем меньше будет выбор для украинских бойцов, получающих в таком случае единственный действующий логистический маршрут только через окрестные поля. Последние с приближением осени станут практически непроходимы как для колёсной, так и для гусеничной бронетехники.





Карта украинского портала Deep State, с обозначенными фланговыми ударами отечественных штурмовых групп, имеющих четко просматривающийся план охвата угледарского оборонительного района сначала в тиски, а на завершении операции и в котёл.





Не добавляет оптимизма обороняющимся солдатам и офицерам 72-й механизированной бригады ВСУ и то, что знающий местность и планы обороны командующий бригадой – полковник Иван Винник, снят со своей должности и отправлен на повышение. И сделано это в моменте сложной оперативной обстановки.