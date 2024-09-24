Первые владельцы новейших iPhone 16 оказались неприятно удивлены внешним видом дорогостоящих американских смартфонов, оказавшимися прямо из коробки со внешними визуальными дефектами. Информация о том, что яблочные телефоны пришли к своим радостным владельцам совершенно не такими красивыми и «визуально непогрешимыми», какими демонстрировались на громкой презентации на излёте ушедшего лета, растиражировали как российские, так и иностранные СМИ. Проблемной оказалась вся шестнадцатая линейка компании из Купертино: бракованными вышли из-под конвейера как базовые модели – iPhone 16 и iPhone 16 Plus, так и старшие – iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.
Пристально рассматривая электронные девайсы, даже без увеличительного стекла видны внешние дефекты на корпусах и оптике телефонов. Одни из смартфонов оказались со сколами и заметными царапинами, другие прямо из продажного комплекта уже имеют непонятные полосы на оптическом сенсоре камеры. И очевидно, что таких затемнений и неоднородных вкраплений на дорогостоящем оптическом стекле быть не должно.
Прокомментировали событие и безрадостные покупатели, отчитавшиеся в оперативном режиме о визуальных недостатках телефонов, имеющих признаки повреждений. Причем все без исключения смартфоны до момента обнаружения изъянов находились в упаковочных боксах. То есть это не было виной юзеров, повредивших телефоны при неосторожном использовании.
Одним из первых телефоны Apple непрезентабельной наружности показал отечественный ТГ-канал «Наука и Техника».