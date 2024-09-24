Никто не говорил, что телефон за 200 тыс. рублей выйдет идеальным.

Первые владельцы новейших iPhone 16 оказались неприятно удивлены внешним видом дорогостоящих американских смартфонов, оказавшимися прямо из коробки со внешними визуальными дефектами. Информация о том, что яблочные телефоны пришли к своим радостным владельцам совершенно не такими красивыми и «визуально непогрешимыми», какими демонстрировались на громкой презентации на излёте ушедшего лета, растиражировали как российские, так и иностранные СМИ. Проблемной оказалась вся шестнадцатая линейка компании из Купертино: бракованными вышли из-под конвейера как базовые модели – iPhone 16 и iPhone 16 Plus, так и старшие – iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.









Пристально рассматривая электронные девайсы, даже без увеличительного стекла видны внешние дефекты на корпусах и оптике телефонов. Одни из смартфонов оказались со сколами и заметными царапинами, другие прямо из продажного комплекта уже имеют непонятные полосы на оптическом сенсоре камеры. И очевидно, что таких затемнений и неоднородных вкраплений на дорогостоящем оптическом стекле быть не должно.









Прокомментировали событие и безрадостные покупатели, отчитавшиеся в оперативном режиме о визуальных недостатках телефонов, имеющих признаки повреждений. Причем все без исключения смартфоны до момента обнаружения изъянов находились в упаковочных боксах. То есть это не было виной юзеров, повредивших телефоны при неосторожном использовании.

Одним из первых телефоны Apple непрезентабельной наружности показал отечественный ТГ-канал «Наука и Техника».