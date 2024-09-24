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Madarator
В Сети опубликовали фото российского минометного боеприпаса ОФ-843Б
Новая взрывчатая смесь ДНН улучшает свойства боеприпаса и не позволяет осколкам слишком сильно дробиться во время детонации БЧ.

   В мировой Сети телеграм-сообщество «Уголок Ситха» загрузило фотографию новейшего боеприпаса для российских миномётов 120-мм калибра. Сообщается, что на снимке представлен комплект ОФ-843Б. Достоверных сведений из чего изготовлен внешний корпус снаряда – нет, но визуальный осмотр с высокой вероятностью предполагает, что это чугунный пояс, внутри которого находится взрывчатая смесь в пропорции 70 на 30. В качестве основного действующего вещества выступает классический тротил, боевые свойства которого улучшаются с добавлением динитронафталина. Именно последний «замешан» в количестве 30% от ТНТ.



    Указывается, что к тротилу добавляют динитронафталин не просто так, хотя он не относится к классу мощных взрывчаток. Но вот что он действительно очень хорошо умеет делать, так это выступать в роли замедлителя взрывающегося тротила. Ведь очищенный тринитротолуол приспособлен больше не для боевых действий и и использования в роли основного действующего вещества в артиллерийских боеприпасах, а как элемент добычи полезных ископаемых методом дробления горной породы, что явно лишнее свойство в сражениях. Ведь раздробив металлический корпус на сонм мелких осколков, тротил уменьшает поражающие свойства снаряда. И именно ДНН уменьшает это «вредное свойство» тротила.

   Ранее вместо динитронафталина применялся вредный по токсическому действию динитробензол.

#вооружение вс рф #минные боеприпасы #мины рф #оф-843б #тд-70
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