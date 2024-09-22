По конституции Украины языковые патрули незаконны, так как прямо противоречат нормам Главного закона Украины о свободе общения.

Жители Западной Украины применили меры физического воздействия к человеку, назвавшимся языковым инспектором. Последний, по задумке местных властей, был призван на добровольной основе отслеживать язык общения собственных сограждан. И если будет зафиксировано нарушение языкового характера, заключающееся в переходе на иностранный язык общения вместо украинского, нарушителям в обязательном порядке должно быть сделано замечание. Видимо навязчивый контроль и стал причиной мер контактного взаимодействия между контролером и горожанами.









Так о том, что муж некой Веры Боклаг не смог пройти мимо людей, разговаривающих на языке, отличном от украинского, попутно сделав замечание, за что в ответ был получен довольно оперативный и крепкий физический ответ, сообщила сама женщина, на скорую руку написав пост в одной из соцсетей. В качестве неопровержимого доказательства и проявленной местными обывателями совсем неевропейской толерантности, супруга пострадавшего выложила фотографию собственного пострадавшего мужа.

По мнению активистки, во всем «виноваты» предатели, которые ничего не боятся, так как используют грубую физическую силу посреди дня.