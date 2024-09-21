Лучшего боеприпаса для размещения в подземных бункерах Львова, где после недавнего инцидента все F-16 и укрываются, и придумать трудно.

Помощь западных союзников Киева, старающихся ограничить уровень эскалации с Москвой, заключается в передаче Украине именно тех типов вооружения, дальность которых не угрожает военным целям, размещенных за пределами ближнего радиуса действия. Такой простой вывод можно сделать, лишь ознакомившись со свежей публикацией американского Politico, считающего, что Пентагон вместо запрашиваемых украинской дальнобойных ракетных систем, отправит для вооружения украинских F-16 ракеты, дальность которых едва превышает 113 км.

В журналистском материале речь идёт о новом пакете военной поддержки на 375 млн долларов, официальный анонс которого состоится в грядущий понедельник.

Так указывается, что американский легкий истребитель будет вооружен боеприпасом Joint Standoff Weapon, чья максимальная дальность слишком далека от того, чего хотел бы Киев, запрашивающий именно дальнобойные высокоточные системы.





Вместе с тем не разделяют скепсис украинских военных экспертов авторы статьи, считающие, что даже 70 миль полёта сослужат добрую службу украинским пилотам, имеющим высокий шанс избежать огневого воздействия российских зенитных систем, сторожащих передовые позиции ВС РФ.

Предполагается, что главной целью этих легких ракет будут военные склады и укрепления тактического уровня, размещенные вблизи ЛБС.

Вместе с тем западные корреспонденты то ли по незнанию, то ли по умышленному замалчиванию, «забывают», что Су-35С и иные современные российские самолёты обладают куда более дальнобойными боеприпасами, способными «достать» F-16 практически на расстоянии в 300 км. Речь идёт о ракетах Р-37М.