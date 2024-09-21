Современные технологии и скорость до 500 км\ч не стали препятствием для актуальных версий зенитных комплексов ВС РФ.

Наблюдая воочию, как совершенствуется зенитный контур российской армии, в военном руководстве ВСУ решили для получения преимущества наращивать качественную компоненту своих воздушных беспилотников. Речь идёт о частичном переходе ударных дронов на реактивную тягу, сообщающую летательным аппаратам повышенную маневренность и кратно возросшую скорость, вследствие чего, для успешного перехвата, операторам нужно действовать заметно быстрей. Что, по задумке украинских специалистов, могло увеличить шансы на прорыв защитного купола РФ. Но это в теории. А на практике передовой реактивный БПЛА украинской армии был перехвачен рядом с селом Колодное курского региона. Об уничтожении самого современного БЛА украинской армии, имеющего размах крыльев в три метра, рассказал ТГ-канал Mash.





Источник изображения: ТГ-канал «Mash»





Как заявлено в публикации, беспилотный аппарат привлек свое внимание тем, что он оказался безвинтовым. Следовательно – реактивным, обозначили в редакции. И хотя фрагменты сбитого средства получились слишком выгоревшими, было сделано предположение, что это есть не что иное, как дрон «Паляниця», прорекламированный ранее украинским общенациональным лидером.





Источник изображения: ТГ-канал «Mash»





Информацию о том, что украинская армия совсем недавно получила специальный боеприпас, именуемый как «дрон-ракета», располагающий повышенной мощностью и скоростью, уведомил украинскую общественность лично Владимир Зеленский. Вместе с тем, для российских зенитных систем, перехват любой воздушной цели, в особенности летящей много меньше чем 1000 км\ч, не представляет сложности. Наглядный пример, почему «чудо-ракета» ВСУ с названием местного украинского хлеба, не стала большой сложностью и была уничтожена с первого выстрела, доказали обломки, рассыпанные по курской земле.