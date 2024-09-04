Попытка "отмахнуться" от вопросов американской прокуратуры слишком дорого по итогу обошлась Дженсену Хуангу, решившему не воспринимать всерьёз запросы правительства США.

Дерзкие игры корпорации Nvidia в максимализацию своих прибылей сыграли плохую шутку с высшим менеджментом компании. Так акции Nvidia Corp. совершили рекордное падение в ценовую пропасть, подешевев в течение суток сразу на 280 млрд. долларов. Ещё никогда ранее, за 24 часа, такие резкие убытки не атаковали ни одну из фирм в истории коммерческих отношений. И что хуже всего для управленцев Нвидии, дальше будет только хуже.









Информацию о том, что мистеру Хуангу придётся беседовать с прокурорами и следователями Министерства юстиции США в вопросе монополизации рынка видеокарт, ознакомил своих читателей Bloomberg. В публикации подчеркивается, что неправомерные действия со стороны дирекции Nvidia позволили добиться компании огромных прибылей на взаимодействии с ИИ, отправив одновременно своих конкурентов в нокаут, как и простых геймеров. Речь идёт о контроле со стороны американской корпорации доли рынка нейросетевых вычислений в 80%, когда из-за так называемой нейрореволюции практически каждому из списка компаний бигтеха понадобилось свое большое вычислительное ядро с ИИ. Разумеется, стоит ли удивляться, что Nvidia практически как единоличный хозяин рынка, взяла, да подняла цены на максимум, подспудно увеличив свои доходы, как и вызвав по ходу времени, ещё и резкий рост дефицита чипов.









Аукнулось это всё и простым компьютерным игроманам – классические видеоадаптеры повышенной мощности выросли в цене, но сама мощность в перерасчёте на единицу стоимости неимоверно упала. Единственным выгодоприобретателем в такой ситуации остаётся лишь сам Дженсен Хуанг. Правда сейчас последнему вместо роста прибылей грозит полноценное расследование спекулятивной деятельности в лучших традициях советского ОБХСС, правда выполненное силами американского правосудия. И что будет дальше с Nvidia, предсказать точно никто не берется.