Даже самый мощный электромагнитный сигнал не в силах заглушить световой луч, передающий управляющий сигнал, следующий от оператора к дрону.

Так называемые «оптоволоконные беспилотники» российской армии, с высокой практической эффективностью буквально умножающие на ноль украинскую бронетехнику в своей недавней премьере, обратили на себя пристальное внимание иностранных экспертов, в том числе и аффилированных с зарубежной прессой. Так о дронах-камикадзе, которым работа классических РЭБ как слону дробина, пишет издание Business Insider.









В публикации указывается, что задействуя передовые ДПЛА «Князь Вандал Новгородский», управление которых не подвержено внешнему электромагнитному воздействию из-за координации полёта по тонким оптоволоконным проводам, российская армия сделала серьёзный вызов безопасности украинских подразделений, так и не нашедших ключ к технике ВС РФ, для которой глушение сигналов и радиоэлектронная борьба попросту пустой звук во всех смыслах.

Так во время неожиданной атаки на приграничные районы Курской области, ряд независимых источников подтвердил, что российские дроноводы уже неожиданно для украинских подразделений использовали ударные беспилотники, управляемые вместо радиоканала проводным способом, добавив в копилку уничтоженной украинской техники свой существенный вклад. Были выбиты такие образцы, как пикапы, броневики и БТР. И даже украинские танки покорились БЛА «Вандал».





Поражение украинского пикапа в курском приграничье





Первые сообщения о том, что дрон с оптоволоконным каналом связи отметился на передовой, появились в марте, когда наблюдатели ВСУ зафиксировали использование прототипа. Теперь, изучая полевые сводки с мест сражений, фиксируется куда более частое использование ударной новинки.

И как напоследок отметили зарубежные эксперты, дрон-камикадзе до самого последнего момента перед ударом не обрывает устойчивую связь с оператором, демонстрируя высококачественное видео в момент удара в цель. В качестве недостатков перспективных ДПЛА, иностранные специалисты отметили меньшее расстояние применения, в отличие от стандартных беспроводных образцов дронов и потенциально высокий риск обрыва тонкого управляющего кабеля. Правда плюсы много больше перевешивают немногочисленные минусы, подытожили корреспонденты Business Insider.