Передовой дрон сохраняет сигнал управления вплоть до физического контакта с объектом-целью. Раньше таких fpv-коптеров в распоряжении отечественных бойцов замечено не было.

Украинские военнослужащие, направленные по настоятельной просьбе Зеленского главкомом ВСУ Сырским в приграничный рейд на Курскую область, стали регулярно попадать в засады, абсолютно неподдающегося воздействию РЭБ новейшего воздушного боеприпаса беспилотного характера. Как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», речь идёт о перспективном fpv-коптере «Вандал».

В видеоматериале, на котором дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» влетает на полной скорости по пикапу, груженому элитным украинским десантом, заметно, что корректировка полёта беспилотного аппарата посредством оптоволоконного шнура гарантировала, что сигнал не прерывается вплоть до момента физической «стыковки» управляемого боеприпаса с машиной-целью.

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Украинские штурмовики до самого последнего момента не могли поверить, что дрон-камикадзе ВС России категорически не восприимчив к плотным помехам от купольных РЭБ.





Должно быть достаточно понятно, почему переданные США и станами НАТО передовые разработки в области РЭБ оказались на 100% бесполезны против электронной начинки «КВЛ» – оптический сигнал не заглушить никакими «мусорными» пакетами данных. Поэтому результат на лицо.

Точно такими же воздушными охотниками была остановлена колонна украинской армии с БТР-4Е рядом с населенным пунктом Гирьи в Беловском районе.









А внимательно изучая кадры с успешной атакой отечественной новинки, можно заметить, что выросло кратно и качество видеопотока.

Но по объективным причинам, использование такого дрона ограничено дальностью использования и боевым маршрутом над окружающей местностью.