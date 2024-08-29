Единоразовая потеря четырех ПУ может дорого обойтись командованию ВСУ, даже если это не HIMARS или MRLS.

Не очень удачный день застиг врасплох командование сводной роты ВСУ на Сумщине. Так своевременно проведенные разведывательные мероприятия позволили выявить сельскохозяйственный комплекс, где в открытом виде были размещены пусковые установки, размещенные вблизи российской границы, за что пришлось дорого заплатить дефицитной техникой РСЗО, выведенной из строя.









Кадры объективного контроля, на которых уничтожаются реактивные системы залпового огня ВСУ, совершенно незамаскированные, записанные отечественным дроном, были загружены в сеть ТГ-каналом «NgP_raZVedka».

Как пишут авторы публикации, для уничтожения столь жирной цели была задействована боевая часть ракеты «Искандер-М» с воздушным подрывом, что кратно увеличило поражающий эффект боевых элементов, разлетевшихся на большей площади, чем если бы детонация БЧ произошла на земле. И именно поэтому осколочное поле получило столь масштабный периметр для своего широкого распространения.









Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Тем временем из-за дефицита бронетехники украинским бригадам, которые только что сформированы, вместо статуса механизированных присвоили статус пехотных, что кратно снизило наступательный потенциал ВСУ. А те самые единственные части, которые могут вести атаку, переброшены в район Сумской области, что заметно снизило уже оборонительный потенциал в донецком регионе, из-за чего даже украинский Генштаб не знает, как сдержать мощный прорыв ВС России на покровском операционном направлении.