Оперативный кризис для ВСУ грозит перейти очень скоро в стратегический.

Украинская армия находится в состоянии перманентного оперативного кризиса, получив тяжелые удары на покровском векторе атаки. Соответствующую информацию опубликовали представители украинского Генштаба.

По данным пресс-службы украинского органа оперативного управления, у армии РФ есть значимые достижения на полях сражений, которые с каждым днём боёв всё больше и больше заметны. Не сильно легче положение украинской армии в районе кураховского, купянского и торецкого операционных направлений.









Так за последние 24 часа было зафиксировано 182 контактных боестолкновения.





Ситуация в Селидово на 09:30 по Москве. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Информацию о том, что на покровской ЛБС всё очень и очень плохо, в докладе общенациональному лидеру Украины Владимиру Зеленскому подтвердил Александр Сырский, сделавший соответствующий доклад. По мнению генерала, лучшим выходом в текущей ситуации было бы перенести часть или даже большинство отрядов, участвующих в приграничных сражениях между Сумской областями Украины и российской Курщиной на Донбасс для стабилизации обстановки. По некоторым косвенным данным ВС РФ уже установили контроль над половиной крупного населённого пункта Селидово.