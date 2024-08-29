Качество материалов заводской сборки дронов РФ и кустарщины от украинских производителей не сравнимы.

Попытка украинского дрона остановить рабочую деятельность российского разведывательного аппарата оказалась провальной. В Сети были опубликованы кадры объективного контроля, записанные собственно воздушным разведчиком Zala Aero, запечатлевшим момент атаки на себя дроном ВСУ «Чаклун».

На записанном видео отчетливо видно, как оператор украинского БЛА, управляющий объектом самолётного типа, направил вверенный аппарат прямо в работающий винт российского БПЛА. По результату воздушного тарана, поигравшей осталась украинская сторона – дрон ВСУ попросту развалился на части. Соответствующее видео размещено ТГ-каналом «Изнанка».





Дрон-разведчик Zala







Об украинском беспилотнике «Чаклун» известно, что он относится к самолётной конфигурации, с размахом крыльев в 140 сантиметров, а его предельная взлётная масса составляет немногим более 3,6 кг. В качестве мотора используется электрическая силовая установка. Дрон умеет стартовать с рук и изготавливается мелкой серией.





Украинский БЛА Чаклун





Zala Aero представляет собой разветвленную модельную сеть БПЛА и ДПЛА, изготавливаемых «Калашниковым». Количество различных воздушных аппаратов исчисляется десятью единицами, начиная от разведчиков и заканчивая ударными экземплярами.