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Madarator
SHOT: Военные РФ могли нанести повреждения F-16 при ударе по аэродрому Староконстантинов
Удар был комбинированным и специально растянут во времени.

   Один из первой партии легких истребителей F-16, полученных в начале августа Украиной от так называемой самолетной коалиции западных стран, мог быть уничтожен во время ракетного нападения на воздушную гавань украинских военных – базу Староконстантинов в Хмельницкой области. Соответствующими сведениями располагает ТГ-канал «SHOT».

   По мнению редакции канала, первый удар заставил украинские истребители тотчас взмыть в воздух до окончания атаки – такой полёт продолжался до трёх часов.


Для противодействия силам ПВО армии России специалисты США усиленно "поколдовали" над электронным содержимым партии украинских F-16. 


   Но как только истребители вернулись на аэродром базирования, произошёл повторный акцентированный удар, по результату которого мог получить повреждения один из F-16, - сообщает портал.

   В своих комментариях для канала анонимный российский военный подтвердил, что проводится проверка фактов, действительно ли один из иностранных самолётов получил повреждения. Для этого над местом удара осуществляется спутниковая съемка.


Аэродром, расположенный в Западной Украине, не раз и не два попадал под многочисленные российские удары ракетами и дронами.


   Информацию о том, что F-16 уже проводят боевые рейды, причем один из последних был выполнен в минувший понедельник, когда воздушное пространство Украины патрулировалось военной авиацией ВСУ для перехвата российских ракет, лично сообщил сам Зеленский.

   На текущий момент на Украине находится 10 американских истребителей из 79-ти.

#f-16 #f-16 на украине #f-16am/c block 52+ #f-16am #f-16 52 block #староконстантинов #удар по аэродрому староконстантинов #удары по западной украине
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США отправили Украине F-16 с передовым защитным оборудованием
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