Удар был комбинированным и специально растянут во времени.

Один из первой партии легких истребителей F-16, полученных в начале августа Украиной от так называемой самолетной коалиции западных стран, мог быть уничтожен во время ракетного нападения на воздушную гавань украинских военных – базу Староконстантинов в Хмельницкой области. Соответствующими сведениями располагает ТГ-канал «SHOT».

По мнению редакции канала, первый удар заставил украинские истребители тотчас взмыть в воздух до окончания атаки – такой полёт продолжался до трёх часов.





Для противодействия силам ПВО армии России специалисты США усиленно "поколдовали" над электронным содержимым партии украинских F-16.





Но как только истребители вернулись на аэродром базирования, произошёл повторный акцентированный удар, по результату которого мог получить повреждения один из F-16, - сообщает портал.

В своих комментариях для канала анонимный российский военный подтвердил, что проводится проверка фактов, действительно ли один из иностранных самолётов получил повреждения. Для этого над местом удара осуществляется спутниковая съемка.





Аэродром, расположенный в Западной Украине, не раз и не два попадал под многочисленные российские удары ракетами и дронами.





Информацию о том, что F-16 уже проводят боевые рейды, причем один из последних был выполнен в минувший понедельник, когда воздушное пространство Украины патрулировалось военной авиацией ВСУ для перехвата российских ракет, лично сообщил сам Зеленский.

На текущий момент на Украине находится 10 американских истребителей из 79-ти.