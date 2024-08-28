Сделано это для хотя бы минимальной выживаемости при столкновении с С-400 или дальнобойными ракетами серии Р-37М.

Украина получила боевые самолёты F-16 с самой свежей электронной начинкой, предназначенной для борьбы против действия зенитных систем ВС РФ. Для этого в лётный комплекс инсталлированы как установки оповещения об угрозах, так и обновлённые базы данных, содержащих актуальную информацию из «секретной книги воздушных и наземных угроз».

Как сообщает онлайн-портал The War Zone, до того, как бельгийские, нидерландские и датские «Шестнадцатые» пересекли польско-украинскую границу, их бортовая электроника была существенно обновлена силами инженеров 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы, место постоянной дислокации которой служит военная воздушная гавань Эглин в штате Флорида.









Как объясняется в публикации, главная задача специализированного подразделения – обеспечение боевой авиации защитными схемами, действующими с высокой эффективностью против наземных и воздушных опасностей. Соответствующее значимое обновление включает в себя закрытую базу данных, содержащую широкую номенклатуру списка ПВО, в том числе российского. Детализируя такой защитный механизм, американские журналисты назвали это тем самым «электронным портретом», помогающим как можно быстрей выявить замаскированные позиции российских ЗРК.





Р-37М – "охотник на F-16" с дальностью пуска до 300 км.





Так же в рамках лучшей боевой осведомленности, для украинских F-16 были специально интегрированы блоки лазерного и радиолокационного облучения, уведомляющие о попадании в прицел российской боевой авиации или наземных комплексов зенитного назначения. Помимо функций выше, система дополнительно информирует экипаж о запущенной в сторону самолёта ракете или группе реактивных боеприпасов.