ВС РФ второй раз за сутки бьют по местной воздушной гавани, где планируется размещение F-16

Комбинированный массированный удар, выполненный ВС РФ по воздушной гавани военного назначения Староконстантинов Хмельницкой области, стал самым тяжелым по последствиям и самым крупным за всё время действия российской СВО. Об этой масштабной атаке рассказали журналисты «Военного обозревателя».

По информации источников и косвенных данных, поверхность военного аэродрома и объекты на ней получили 15 прямых ударов ракетами, роем из 20 ударных версий «Гераней» и аэробаллистических «Кинжалов» в количестве трёх единиц.

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Именно на этом аэродроме должны были разместиться F-16, а сейчас базируются переоборудованные для использования западного вооружения Су-24М.

Удар привел к заметным последствиям, а местные жители сообщали о громкой детонации и последующем отключении электричества в округе и на самой военной базе.





Староконстантинов на карте





Но для аэродрома события продолжали развиваться и дальше, когда уже утром последовал второй удар за последние 24 часа. О том к чему привёл второй акт «ракетной опасности», будет дополнено немного позже. А для украинского Генштаба это ещё один звоночек, что аэродромная инфраструктура очередной воздушной гавани провалила экзамен на плотную опеку ПВО и скорую готовность принять нежный и довольно высокотехнологичный продукт американской военной мысли.