Часть из ударной группы атаковали воздушные гавани военного назначения в Полтаве и рядом с Крапивницким. А часть, совершив крюк в 2000 километров, добрались до Староконстантинова и его военному аэропорту.

Украинская ПВО так и не смогла ничего противопоставить массированному ракетному налёту на важнейшую воздушную гавань в Хмельницкой области – аэродром Староконстантинов. И по фиолетовому зареву от работающих ракетных двигателей можно сделать вывод, что участницами прорыва стали ракеты проекта Х-101. Именно они, несмотря на противодействие украинских противоракет, достигли всех целей на земле.





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Что очень интересно, ракеты для повышения своих шансов пробиться через украинские комплексы ПВО, атаковали под разными углами и с разных направлений. Посильную помощь в этом оказывали и дальние дроны-камикадзе «Герань». А кульминацией стало появление аэробаллистических «Кинжалов». Был у массированной ракетной атаки и свой координатор. В этой роли выступали звенья разведывательных беспилотников отечественного семейства «Орион-10».





Карта полётов дронов и ракет в атаке на воздушную гавань Староконстантинова. Источник: Борис Рожин







Так украинские мониторинговые порталы сообщили, что «Герани» в момент атаки шли двумя клиньями с Краснодарского края и Крыма, где в одной из точек соединились, но спустя короткий промежуток времени стали лететь раздельно, изрядно запутав наблюдателей ВСУ, попутно пересылая на командные пункты РФ самые важные разведданные. Часть из ударной группы атаковали воздушные гавани военного назначения в Полтаве и рядом с Крапивницким. А часть, совершив крюк в 2000 километров, добрались до Староконстантинова и его военному аэропорту.





Украинские ПВО пытаются сбить ракеты и дроны ВС РФ в районе военного аэропорта. Источник: Военкоры русской весны





И в момент появления «Гераней» над аэродромом в небе появились Х-101, запущенные со «стратегов» Ту-95МС. Последними явились «Кинжалы». Причем для повышения ударной нагрузки и сохранения мощного потенциала воздействия, ракетам пришлось сделать обход позиционных районов рядом с Киевом и Житомиром. В итоге военная база Староконстантинова была атакована в самый неудобный момент для расчётов ВСУ.

Причем атака была повторной, когда «добавили» поздним утром ещё порцию ракет и дронов, окончательно «выключив рубильник» и обезвредив точки ПВО.