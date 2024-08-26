Купировать прорыв, сил у украинского Генштаба пока что нет от слова совсем.

Пока президент Украины Владимир Зеленский радостно рекламирует испытания дрона-ракеты «Паляница», готовность которого к участию в боевых действиях находится под большим вопросом, реальная картинка с полей сражений в Донецкой области для ВСУ много мрачней. Как пишет украинский портал «Страна.ua», ВС России набрав серьёзный темп наступления, продолжают успешно продвигаться на покровском и торецком театре боевых действий. Соответствующие сведения получены от проукраинского ресурса Deep State, напрямую аффилированного с военной разведкой ГУР украинского Генштаба.

Больше всего успехи российских штурмовых подразделений видны в районе Карловки, где в своё время украинская армия организовала мощный укрепрайон в основании крупной естественной преграды – Карловского водохранилища.

И что хуже всего для украинских генералов, российские офицеры действуя с тактической задумкой внешнего блока, предпринимают успешные «перегораживающие» действия с западного направления, тем самым прямо «намекая», что единственный шанс для спасения армейской группировки ВСУ здесь – это оставить защитный периметр и отступить. Иначе крупным отрядам украинской армии грозит окружение.

Придерживается точки зрения, что в Донецкой области назревает крупный оперативный кризис украинской армии и военный обозреватель Forbes – Дэвид Экс.