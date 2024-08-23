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Madarator
На Урале создадут самый большой в мире вентилятор для сверхглубоких шахт диаметром больше 100 метров
Один взмах такого гигантского винта способен выдуть по кубическому объему воздух, эквивалентный размеру нескольких футбольных стадионов.

   Сотрудники УГГУ в самой плотной кооперации с инженерами Артемовского завода готовят проект единственного в своём роде вентилятора для шахт. Новая разработка остро необходима для выдувания застоялого воздуха с поверхности сверхглубоких рудников. Мощный поток рукотворного ветра будет выносить на земную поверхность ядовитые газы.

  Как объяснил управляющий Высшей школы горных инженеров Вадим Минин, воздушные лопасти для шахт в настоящем интегрируются в комплекс, расположенный рядом с земной поверхностью. Мощь таких установок такова, что секунды работы гигантской конструкции достаточно для выдува воздушной массы, эквивалентной периметру стадиона.

  Но по словам топ-менеджера уральского ВУЗа, даже такого объема работы на сегодняшний день недостаточно – шахты с каждым днём располагаются всё глубже и глубже: порой превышая глубину 2000 метров, реальным примером чего может служить объект в Норильске. Поэтому некоторые из решений, внедренные «вчера», фактически устарели и не способны обеспечивать безопасность персонала под землей.

   Уральские теоретики горного дела предлагают следующую альтернативу – установить вентиляторную установку максимально глубоко, а в качестве обрамляющего кожуха использовать подземный массив.

   О том, что такая модель вполне рабочая, показали физические эксперименты в аэродинамическом коконе, предназначенном для моделирования воздушных вихревых масс и создающим реальные перепады давления внутри полузамкнутых конструкций.

   Диаметр центральной оси с лопастями будет больше 100 метров, способных за секунду своей работы протолкнуть наверх не менее 6 тыс. куб. метров воздушных масс. Это будет самый большой вентилятор в мире, резюмировали в УГГУ. Глубинный проект планируют построить уже в 2025 году.

#артемовский машиностроительный завод #вентпром #проект самого большого в мире шахтного вентилятора #уггу #шахтные вентиляторы
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