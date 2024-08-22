БМП-3 огнём 30-мм пушки остановила украинскую ДРГ на двух броневиках "Казак-7" в приграничье Курщины
В неурочный час и в тёмное время суток украинская разведывательная группа приняла решение прорваться через населённый пункт Русская Конопелька курского приграничья, рассчитывая видимо без никаких проблем продвинуться дальше от передовой. Но из-за неудачного стечения обстоятельств и грамотного расположения артиллерийского расчёта российской БМП-3 с автоматической пушкой 2А72 ничего не вышло.
Так в ТГ-канале «Военный осведомитель» спустя сутки самого боя появились цветные снимки и видео объективного контроля, записанного беспилотным разведчиком, запечатлевшим разгром ДРГ украинской армии на дорогах курского поселения.
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Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"
Именно на территории Русской Конопельки приграничного Суджанского района Курской области 30-мм снаряды буквально насквозь пронзили два украинских броневика «Казак-7», созданных на основе американского автомобиля Ford Super D. И действительно, броня 12-тонного бронетранспортёра не предназначена для противоборства не то что бы обычным 30-мм выстрелам осколочно-трассирующего назначения, а тем более неспособна выдержать даже кратковременную встречу с бронебойно-подкалиберными боеприпасами российской «тридцатки», установленной на БМП-3.
Посмотрев внимательно видео, можно сделать вполне однозначный вывод: украинские броневики явно не предназначены для борьбы с российскими БМП, тем более их опытными экипажами, на раз-два способными поразить подвижную мишень даже глубокой ночью.
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