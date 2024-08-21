Снаряды, гранаты, патроны и очень много тушенки достались российским бойцам без боя.

Украинские солдаты и офицеры были вынуждены бросить целый пласт западного оружия, в попытках прорваться из Нью-Йорка (Новгородского) в Донецкой области. Видеорепортаж о большом количестве трофеев вышел в «Известиях».





Репортаж демонстрирует, как отечественные бойцы проникают в оставленный блиндаж ВСУ, где всё говорит о спешном ретировании с ранее удерживаемых годами позиций. В кадр объектива нашлемной камеры российского военнослужащего попали американские артиллерийские снаряды, пехотные гранаты и буквально залежи патронов. Не только военная амуниция, но и еда осталась российским военным – украинские солдаты так спешно собирались, что не уделили «внимания» даже консервированной тушенке в банках.





Новость о том, что Новгородское больше не находится под контролем украинской армии, сообщило Минобороны РФ вчера 20 августа. Именно во вторник был официально подтвержден факт окончательного падения стратегически важного логистического центра ВСУ, входящего в Торецкий периметр украинской обороны.