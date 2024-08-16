M142 подловили во время операции перезарядки – об этом свидетельствует "салют" из боеприпасов HIMARS.

В отчаянной попытке поддержать приграничный рейд ряда украинских подразделений в Курской области, украинский Генштаб направил в Сумскую область реактивные системы залпового огня, переданные западными союзниками Киева, представляющие большой дефицит для ВСУ. Речь идёт об американских HIMARS. Именно M142 российская воздушная разведка вскрыла их нахождение на стартовой позиции рядом с поселением Мирополье.





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Отечественный удар оказался настолько сосредоточенным, что помимо широкого осколочного поля, вызвавшего пробитие бронекорпуса, высокотемпературное воздействие привело к обширной детонации, после в самостоятельный полёт отправился установленный ракетный снаряд.





Удар был хорошо "отцентрован" – бронированная машина практически сразу вспыхнула и взорвалась. Источник изображения: Российское МО





По итогу ВСУ остались без 2 пусковых установок, 12 реактивных боеприпасов и транспортно-заряжающей единицы.









Потеря в приграничной с Курской областью Сумщине для украинской армии очередного HIMARS далеко не исключение. Вчера ВСУ лишились ещё одной пусковой установки M142, попавший под удар баллистической версии «Искандера».