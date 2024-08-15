ВСУ стремительно демеханизируются.

Современные вооруженные конфликты в принципе невозможны без высокой механизации действующих подразделений. В особенности если дело касается конфликта высокой интенсивности, где добраться до передовой или стать участником рейдовой группы без использования БТР или БМП, невероятно сложно. Именно поэтому украинские генералы отправили в приграничный рейд остатки дефицитной бронетехники, в том числе западной. Что может сыграть и обязательно сыграет свою негативную роль в будущих сражениях: потому что союзники из НАТО вряд ли согласятся увеличить поставки отнюдь не копеечных современных броневиков, к которым без тени сомнений можно отнести американский БТР Stryker. Последний, в качестве трофея достался российским спецназовцам.





реклама

Колёсный броневик производится General Dynamics Land Systems и состоит из двух членов экипажа и девяти "десантников". Цена одной единицы в зависимости от актуальности модификации может составлять до 2 млн. долларов.





Так сетка отечественных ТГ-каналов показала кадры с заокеанской бронемашиной, эвакуируемой российскими солдатами из приграничного периметра курского региона. Внимательно изучив снимки, можно сделать однозначный вывод – бронемашина была брошена в полностью исправном состоянии, так как после заправки топливом она начала двигаться без помощи транспорта-эвакуатора.









Согласно неофициальным сводкам, в ходе неоднозначного рейда силы ВСУ лишились уже как минимум десяти американских «Страйкеров» и нескольких украинских БТР-4.