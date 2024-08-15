Такие "лопухи" необходимы для противодействия дронам-камикадзе.

В рамках международной военно-технической выставки «Армия-2024» были показаны современные танки российской армии, защищенные в проекте противодействия воздушным угрозам типа «барражирующий боеприпас» или «дрон-камикадзе» дополнительными блоками. И речь идёт уже не о вполне стандартизированных «мангалах» или противодронных экранах с блоками динамической защиты «Контакт-1» и «Реликт», а о резиновых платформах, получивших прозвище в соцсетях как «лопухи».

Именно такими «листьями» были защищены показанные на форуме основные боевые танки Т-72Б3М. Примерно такая же защита интегрируется и во внешнее башенное пространство Т-80БВМ.

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Источник изображения: фотокор РГ - Илья Максимов





Согласно мнению экспертов по танковой защите, резиновые экраны должны в существенной мере сделать так, что атака кустарного ДПЛА с взрывчаткой будет отражена с минимальным нанесением ущерба для танка. Аналогичное исполнение с защитными резиновыми кожухами есть и у Т-90М «Прорыв», являющимся законным наследником по эволюционному развитию танков серии Т-72.



