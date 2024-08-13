Известие о выполнении госконтракта по поставке БРЭМ-1М прозвучало в дни работы международной выставки "Армия-2024".

Госконтракт по поставке БРЭМ-1М в российские вооруженные силы, запланированный на 2024 год, завершен на 100%. Об этом заявил официальный представитель отечественного «Уралвагонзавода» на полях международной военной-технической выставки «Армия-2024».

Именно бронированные ремонтно-эвакуационные машины являются обязательным эскортом для отечественных модернизированных Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ. Причем эта техника сопровождает российские дизельные и газотурбинные танки как во время сражений, так и во время ремонтных действий в тыловой зоне. Об этом пишет ТГ-канал "Диванный Генштаб".

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Только эффективной мощи БРЭМ по силам вывезти в оперативном режиме с поля боя обездвиженный ОБТ, от чего зависит дальнейшее использование починенных танков. А гусеничное оснащение позволяет надеяться на преодоление любого бездорожья – от песчаных грунтов, до тяжелых для преодоления любыми западными танками украинских суглинков и южнорусского чернозема.

БРЭМ-1М в районе Авдеевки вывозит иностранные военные трофеи. Источник изображения ТГ-канал Кирилла Федорова

А о том, что это не гражданская техника, а тяжелозащищенный образец танковой промышленности, свидетельствует шасси, выполненное на базе основного боевого танка Т-90 – в обновлённой версии дополнительно усиленное бортовыми экранами с динамической защитой. Для борьбы с воздушными угрозами и пехотой оппонента присутствует автономная зенитно-пулеметная установка на основе 12,7-мм пулемета «Корд». Разведка местности осуществляется при помощи приборов наблюдения. Для выполнения своих непосредственных эвакуационно-ремонтных функций бронемашина оснащена гидравлическим устройством грузоподъемностью до 20 000 килограмм. Для проведения починки есть электросварочная установка.

Свежая партия обновлённых БРЭМ-1. Источник изображения: soyuzmash.ru

БРЭМ-1М отличается БРЭМ-1 тем, что более новая эвакуационная машина создана не на основе Т-72, а на основе более современного танка Т-90.

Сцепка из двух БРЭМ-1 на полях СВО, везущие «в упряжке» один выведенный из строя Абрамс. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"



Интересный факт: для вывоза поврежденного сверхважного Abrams, защищенного американской «реактивной броней» ARAT, использовались сразу две БРЭМ-1.