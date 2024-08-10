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Madarator
Воздушная засада дрона ВСУ на вертолёт ВКС РФ провалилась
Ми-8 попросту сдул украинский коптер.

   Очередная попытка украинского дрона атаковать в несущий винт один из российских вертолётов во время боестолкновений в курском регионе, в который раз, закончилась как и остальные попытки – крайне неудачно. В Сети появилась видеозапись, на которой fpv-коптер принадлежности ВСУ на высокой скорости пытается влететь в рулевой винт винтокрылой боевой машины РФ.


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   Как считают эксперты, украинский fpv-дрон могло попросту сдуть мощным воздушным потоком, созданным многометровым управляющим винтом вертолёта, либо, что ненамного лучше, чувствительная к электромагнитным помехам управляющая электроника воздушного аппарата ВСУ, попросту отказалась правильно функционировать, когда канал управления оказался заглушен и поврежден переизбытком «мусорных частот». Именно так действует бортовой РЭБ вертолётной авиации ВКС РФ.

#ми-8 #дрон против вертолёта #ми-8амт
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