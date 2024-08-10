Ми-8 попросту сдул украинский коптер.

Очередная попытка украинского дрона атаковать в несущий винт один из российских вертолётов во время боестолкновений в курском регионе, в который раз, закончилась как и остальные попытки – крайне неудачно. В Сети появилась видеозапись, на которой fpv-коптер принадлежности ВСУ на высокой скорости пытается влететь в рулевой винт винтокрылой боевой машины РФ.





реклама





Как считают эксперты, украинский fpv-дрон могло попросту сдуть мощным воздушным потоком, созданным многометровым управляющим винтом вертолёта, либо, что ненамного лучше, чувствительная к электромагнитным помехам управляющая электроника воздушного аппарата ВСУ, попросту отказалась правильно функционировать, когда канал управления оказался заглушен и поврежден переизбытком «мусорных частот». Именно так действует бортовой РЭБ вертолётной авиации ВКС РФ.